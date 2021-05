Le Monde est un Village : Remi Decker / Raul Gutierrez and his Cuban Big Band sur Auvio

Rémi Decker vient nous présenter le nouvel album de Griff Trio : `Ephemera'. Ce disque, une pièce artisanale unique fabriquée avec une couverture en bois, réunit le trio de cornemusiers - Rémi Decker, Liesbet Marivoet et Raphaël De Cock - rejoints par de nombreux invités investis dans le jeu d'instruments particuliers comme l'épinette, et de voix incarnant des traditions... Le musicien chilien Raúl Gutiérrez a passé beaucoup de temps à La Havane, où il s'est imprégné des rythmes et de l'esprit de la musique afro-cubaine. Son nouvel album `Prado... Vive!' rend hommage au `King of the Mambo', le pianiste des années 1940 Dámaso Pérez Prado. Amateurs de couleurs et de mambos, vous êtes à la bonne adresse ! Présentation : Didier MELON