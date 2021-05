Le Monde est un Village : Branco Galoic / Lorcan Mac Mathuna sur Auvio

Profondément enraciné dans les traditions balkaniques, Branko Galoic explore et mélange une variété de styles et d'influences, du rock à la musique de film, du reggae au swing, et même des ambiances latines, arabes et méditerranéennes. Avec plus de 15 musiciens pour des sessions d'enregistrement à Paris, Amsterdam, Novi Sad, Sarajevo..., l'album `Danse de la liberté' est avant tout le résultat de connexions tissées à travers le temps. Baigné dès l'enfance dans la musique traditionnelle irlandaise, Lorcán Mac Mathúna s'inspire du Sean Nós, ancien chant gaélique improvisé, et l'intègre dans des compositions contemporaines. Son dernier disque `An Bhuatais & The Meaning of Life' se compose de chansons tirées de l'histoire irlandaise mais aussi de berceuses et autres poèmes, accompagnés d'un impressionnant livret de 116 pages. Une fois de plus, Lorcan touche à l'universel ou à l'intemporel. Présentation : Didier MELON