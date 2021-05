Le Monde est un Village : Concerts Bachar Mar-Khalife / Vaetani sur Auvio

Ce seront bien deux concerts que nous savourons ce jeudi, enregistrés en 2020 par Radio France-FIP. L'occasion de nous immerger dans la pop folk polynésienne de Vaiteani qui nous fera naviguer de l'Océanie à l'Afrique en passant par la Jamaïque. Le duo composé de Vaiteani Teaniniuraitemoana au chant, piano, guitare et de Luc Totterwitz aux guitares, balafon et chœurs, est accompagné par Matthieu Zirn à la batterie et aux machines. Le chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé est lui aussi au programme avec le répertoire de son cinquième album `On/Off' enregistré au Liban. Au chant et piano, il jouera quatre titres en compagnie du bassiste Aleksander et du batteur Dogan Poyraz. Présentation : Didier MELON