Le Monde est un Village : Carte Blanche Mousta Largo sur Auvio

Mousta Largo nous a déjà offert de nombreuses collaborations, collectives et plus personnelles, toujours basées sur le partage d'histoires à destination de différentes tranches d'âge. Souvenez-vous de `Ali Baba et les 40 conteurs' par exemple qui fut aussi transgénérationnel. Il nous rejoint en studio après être passé par sa discothèque personnelle. Nous évoquerons ses références musicales et son dernier disque en date, très féminin et très impliqué `Shéhérazade et le rêve inachevé'. Présentation : Didier MELON