Le Monde est un Village : Melchior / Ssewa Ssewa sur Auvio

Ambitieux projet d'inventaire du patrimoine musical wallon, la nouvelle plate-forme web Melchior vient d'être lancée à l'initiative de l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP). Au travers d'enregistrements anciens de chants, d'airs de danse et de musiques de fête des quatre coins de la Wallonie, ce premier site d'écoute des musiques traditionnelles de Wallonie propose une plongée dans notre passé musical afin de permettre à ce patrimoine riche et méconnu de reprendre vie. Julien et Marie-Hélène Maréchal nous en parlent avec quelques illustrations à l'appui. Multi-instrumentiste ougandais ouvert au monde et tourné vers l'avenir, Ssewa Ssewa cherche à promouvoir les traditions ougandaises tout en les modernisant. `Nva K'la' est son premier album enregistré. Il y révèle sa culture musicale, les chansons et les histoires avec lesquelles il a grandi, mêlant ces traditions à un son moderne et mondial. Présentation : Didier MELON