Le Monde est un Village : N'Faly Kouyaté / Yat-Kha sur Auvio

Le musicien guinéen N'Faly Kouyaté fait escale dans notre studio et nous donne des nouvelles de son nouveau single `Water for Life'. Réalisé en soutien à un projet humanitaire qui construit des puits dans des régions de Guinée Conakry n'ayant pas accès à de l'eau potable, cet enregistrement réalisé avec le chanteur Tiken Jah Fakoly sera la porte d'entrée d'un futur album qui devrait être confectionné grâce à un crowdfunding. `We Will Never Die' est le huitième album studio de la formation Yat-Kha. Né en 1991 à la fin de l'Union soviétique autour du chanteur charismatique Albert Kuvezin, originaire de la République autonome russe de Tuva, le groupe s'est fait connaître internationalement en 1994 avec un album légendaire : `Yenissei-Punk'. Les surprises vocales sont une fois de plus au rendez-vous et ce nouveau disque contient deux étonnantes reprises. Présentation : Didier MELON