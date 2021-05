Le Monde est un Village : Claire Goldfarb / Samba Touré sur Auvio

La violoncelliste Claire Goldfarb s'arrête à notre micro pour nous présenter son joli `Little Drops', sorti chez Homerecords en prolongement d'un spectacle jeune public. Sur cet album sonore et visuel, accompagné des peintures de Tanja Mosblech, se mêlent violoncelle et voix, sons et rythmes, musiques classique et du monde. Rencontre et (re)découverte de son parcours. Le quatrième album du guitariste malien Samba Touré est personnel, immersif, atmosphérique gorgé d'histoires et d'espoir. `Binga' représente à la fois sa région natale, sa culture, son havre de repos, ses racines et son prolongement... Musique Songhoy au programme ! Présentation : Didier MELON