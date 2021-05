Le Monde est un Village : Concert Sousou et Maher Cissoko feat. Filip Jers sur Auvio

Le joueur de kora sénégalais Maher Cissoko est issu d'une famille de musiciens, chanteurs et conteurs. Avec la chanteuse et guitariste suédoise Sousou Cissoko, ils ont créé une musique sensible et des chansons écrites dans différentes langues, qui les ont emmenés partout dans le monde. Pour ce concert enregistré en Suède, ils ont invité un grand harmoniciste suédois, Filip Jers, réunissant la musique traditionnelle ouest-africaine et suédoise. Présentation : Didier MELON