Le Monde est un Village : Jacques Stotzem / Luca Bassanese sur Auvio

Jacques Stotzem / Luca Bassanese Jacques Stotzem, guitariste aussi inclassable qu’incontournable en Belgique et dans le monde, passe par nos studios pour nous faire découvrir ‘Handmade’, un nouvel album réalisé pendant le premier confinement et qui parlera à chacun.e d’entre nous. Résultat d’un changement de vie radical suite à la crise sanitaire que nous vivons, les nouvelles compositions de ce disque sont autant de témoins du vécu d’un musicien en privation de concerts et de contacts avec son public. Nous écoutons ces plages en compagnie de Jacques. ‘Piazza Bassanese’ est le nouvel album du chanteur italien Luca Bassanese qui aime faire chanter le public avec un répertoire qu’il développe avec générosité. Ces très récentes chansons seront certainement ses prochains hymnes collectifs. Présentation : Didier MELON