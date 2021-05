Le Monde est un Village : Andries Boone / Afrika Mamas sur Auvio

On connaît Andries Boone en quatuor avec MANdolinMAN, en solo avec l'album `C.O.L.O.R.S.', il nous rejoint avec `T.I.ME.L.A.P.S.E.', un disque en trio enregistré pendant le confinement. Autour de la mandoline, l'accordina et le piano se croisent une basse électrique et un cor. Un univers cinématographique pour cette `bande-son' d'une période particulière où chaque morceau correspond à un moment précis, une émotion ou un état d'esprit. Parce qu'elles veulent faire changer certains aspects de la société sud-africaine, les six chanteuses d'Afrika Mamas se sont réunies pour véhiculer, grâce à leurs impressionnantes voix, l'unité, le respect, la paix... Sur l'album `Ilanga - The Sun', elles reprennent notamment le titre `Imagine' de John Lennon et plusieurs traditionnels. Présentation : Didier MELON