Le Monde est un Village : Kasai AllStars / Altin Gün sur Auvio

Sur `Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound' du Kasai Allstars, on retrouve les instruments traditionnels, les voix envoûtantes et les guitares du légendaire collectif congolais du Kasaï, qui élargit son spectre musical en y intégrant sa propre approche de la musique électronique. Produit par le guitariste Mopero Mupemba, ce 4e album a été enregistré à Kinshasa et mixé à Bruxelles. Avec `Yol', qui sort sous le label Glitterbeat, nous retrouvons une formation basée aux Pays-Bas : Altin Gün. Au travers de ses touches psychédéliques et de ses inflexions folk et traditionnelles turques, Altin Gün développe des paysages et des univers personnels et métissés rappelant indéniablement les années 60 et 70. Présentation : Didier MELON