La Diva aux pieds nus nous a quittés en décembre 2011, il y a presque dix ans déjà. Nous retrouvons la voix et l'univers de Cesaria Evora dans un enregistrement LIVE capté aux Pays-Bas à Nijmegen. A nous les mornas et coladeiras du Cap-Vert, si bien popularisées par cette artiste hors norme et devenue iconique. Présentation : Didier MELON