Le Monde est un Village : Carte Blanche An Pierlé sur Auvio

La chanteuse et pianiste gantoise An Pierlé nous rejoint pour partager sa Carte Blanche. Une occasion de nous rapprocher de sa discothèque et d'évoquer sereinement ses centres d'intérêts ou ses collaborations artistiques. Si vous ne pouvez pas attendre notre rendez-vous, nous vous invitons à la retrouver en podcast avec sa prestation enregistrée lors de l'édition 2020 de Y'a du Gaume Jazz dans l'Air. Présentation : Didier MELON