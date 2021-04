Le Monde est un Village : Concours Imagine / Dalinda sur Auvio

Programme musical mondial destiné aux jeunes musicien.ne.s entre 13 et 21 ans, Imagine se déroule dans 8 pays sur 3 continents. Julien Beurms, directeur des Jeunesses Musicales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous parle de l'édition 2021 et des finales nationale et internationale. Vous êtes sensibles aux voix féminines ? Le trio hongrois Dalinda vous comblera avec `Atjarok'! Disque après disque, Dalinda affiche ses talents et distille l'art délicat du chant a cappella. Avec ce nouvel album, Johanna, Julianna et Sara nous embarquent dans des répertoires traditionnels ou contemporains livrés en polyphonie ou à l'unisson. Présentation : Didier MELON