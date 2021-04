Le Monde est un Village : Joao Selva / Avishai Cohen sur Auvio

Artiste brésilien établi à Lyon, João Selva propose avec `Navegar' un hymne à la créolité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou disco. Un carnet de voyage exubérant, où apparaît la pétillante Flavia Coelho et le talentueux producteur Bruno Patchworks. Avec `Two Roses', Avishai Cohen réalise un rêve : fusionner jazz et musique symphonique. Résultat d'un long processus de collaboration entre son trio et l'Orchestre symphonique de Göteborg, cet album se joue des frontières de genres. Le contrebassiste israélien y pose aussi sa voix sur quelques standards et certaines de ses anciennes compositions. Présentation : Didier MELON