Le contrebassiste et compositeur liégeois André Klenes coiffe plusieurs casquettes, conjugue les genres, entreprend, croise et imagine des projets artistiques pour lui et pour d'autres musiciens. Il prend d'ailleurs beaucoup de plaisir à collaborer avec de plus jeunes musiciens. Quelles musiques aime-t-il écouter et par ricochet partager avec nous ? Réponse ce mercredi ! Présentation : Didier MELON