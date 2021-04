Le Monde est un Village : Mousta Largo / Edo Funk sur Auvio

Le chanteur et musicien bruxellois Mousta Largo est de retour avec un nouvel album sous forme de conte musical: `Shéhérazade et le rêve inachevé'. Au travers des portraits de sept femmes, il évoque l'exil mais aussi la tolérance et le vivre ensemble qui lui sont chers. Mousta est l'invité de Didier Mélon pour présenter ce nouveau projet. Le label Analog Africa continue son exposition d'artistes historiques du continent africain avec `Edo Funk- Explosion volume 1', consacré à trois légendes nigérianes ayant sévi entre 1980 et 1985 : Osayomore Joseph, Akabaman , Victor Uwaifo Présentation : Didier MELON