Accordéon et Piano se rencontrent et se mélangent pour notre plus grand plaisir. Qui est riche, qui est pauvre ? Personne ! Mais nous sommes tous gagnants avec au programme des musiques et personnalités touchantes et passionnantes : Chango Spasiuk, Ludovico Einaudi, Motion Trio, Jean-Christophe Renault, ... Présentation : Didier MELON