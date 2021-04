Le Monde est un Village : Concert Loyko - Journée des Roms sur Auvio

La Journée internationale des Roms -le 8 avril- est l'occasion de célébrer la culture du peuple rom mais aussi de sensibiliser aux problèmes et discriminations qu'il rencontre toujours. Le Monde est un Village ouvre sa fenêtre `concert' à Loyko, trio tzigane russe renommé, emmené par le violoniste star et fondateur Sergey Erdenko. Virtuoses et inventifs, les musiciens proposent un répertoire composé de musique gitane russe traditionnelle et de leurs propres compositions. Présentation : Didier MELON