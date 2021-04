Le Monde est un Village : Arya Aramnejad / Umut Adan sur Auvio

`Touch Of Freedom' est un disque politique. Parce qu'il a dénoncé en chantant les exactions du régime islamique iranien, Arya Aramnejad a été emprisonné, humilié, torturé. Il a trouvé auprès de musiciens suédois un havre de paix et un terrain de création. Des thèmes comme l'amour, la perte, l'exil, le cauchemar sont exprimés à travers un album plus qu'utile... En turc, `Bahar' signifie le printemps. Sous ce titre, Umut Adan, bourlingueur de la musique d'Anatolie, propose un disque aux racines rock vintage psychédélique. Réalisé à Londres avec les musiciens Marco Fasolo et Liam Watson, cet album fait la part belle à la guitare et au mellotron. Finalisé en petit comité, il laisse éclater un bel univers artistique. Présentation : Didier MELON