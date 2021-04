Le Monde est un Village : Concert Astoria sur Auvio

2021 est l’année du centenaire de la naissance du grand maître du tango Astor Piazzolla. L’Ensemble Astoria, emmené par l’accordéoniste et bandéoniste Christophe Delporte, perpétue l’héritage du compositeur argentin qui a révolutionné le tango dans les années 1950. Ce jeudi, nous vibrerons en compagnie des musicien.ne.s Isabelle Chardon, Jennifer Scavuzzo, Léonardo Anglani, Eric Chardon, Adrien Tyberghein et Christophe Delporte dans un moment de concert particulièrement intense et vivant, enregistré sur la scène du 140 à l’occasion de Première Esquisse. Présentation : Didier MELON