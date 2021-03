Le Monde est un Village : Kady Diarra / Suistamon Sahko sur Auvio

L'Afrique de l'ouest et l'esprit du Burkina Faso sont bien présents sur l'album Burkina Hakili de Kady Diarra. Un troisième volume qu'elle a pris soin de développer avec ses neveux, fille ou amis. Groove et tradition bambara, au service de l'histoire artistique et griotique de sa famille. Le disque a été enregistré en Ardèche au printemps dernier, pendant le confinement. Les artistes finlandais publient de nombreux disques ces jours-ci. Nous écoutons en particulier des extraits de Varokka ! Hengenvaara par le quartet Suistamon Sâhkö. Un autre moment d'audace composé au départ de voix, d'accordéon et d'électronique. Une touche, un style très prisés par les musiciens nordiques. Présentation : Didier MELON