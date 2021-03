Le Monde est un Village : Edmar Castaneda, Catrin Finch, Seckou Keita sur Auvio

Catrin Finch et Seckou Keita nous ont déjà livré de magnifiques moments, subtile alchimie entre la harpe classique de la Galloise Catrin Finch et la kora du Sénégalais Seckou Keita. Sur l'album LIVE `Harps Over The Oslava River,' un troisième harpiste les rejoint : le Colombien Edmar Castañeda. Conviés par un festival, ils nous invitent simplement et efficacement dans leurs répertoires individuels et collectifs. Un disque très organique dans son fond et dans sa forme. Présentation : Didier MELON