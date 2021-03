Dernière étape d’une heureuse incursion en Gaume avec de précieux moments de concert. Nous savourons, sur la scène de ‘Y'a du Gaume Jazz dans l'Air’, les prestations de An Pierlé Quartet avec Koen Gisen, Hendrik Lasure et Casper van de Velde, et de Harvest Group avec Guillaume Vierset, Marine Horbaczewski, Mathieu Robert, Yannick Peeters et Yves Peeters Présentation : Didier MELON