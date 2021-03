Le Monde est un Village : Carte Blanche Greg Houben sur Auvio

Greg Houben est le fils de Steve, bien sûr, et cette filiation est importante car les histoires de famille sont déterminantes dans une vie, mais Greg a façonné son parcours en tissant un lien fort entre Liège et Rio, entre la chanson francophone et le jazz, entre l'humour et des formes de sentiments racontés. Nous connaissons l'interprète créateur et ce mercredi nous en saurons plus sur ses goûts, sur ses artistes de référence ou de passion. Une heure de partage à bâtons rompus et à musiques débridées Présentation : Didier MELON