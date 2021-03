Le Monde est un Village : Dalva sur Auvio

Dalva Dalva était sur la scène de ‘Y’a du Gaume Jazz dans l’Air’ l’été dernier en formule duo. Nous retrouvons la chanteuse et auteure Camille Waele et le guitariste et compositeur David Marolito pour évoquer leur rencontre, à l’origine du projet musical et poétique Dalva, mais aussi d’un nouvel album en sextet. Entre blues-racine et transe hypnotique, l’album ’RAIL’ se nourrit des chants des déserts touaregs, des esclaves gnawas du Maroc et du blues malien. Il sera présenté en concert au Senghor en octobre prochain, avec en invité Vincent Bucher, harmoniciste de Boubacar Traoré. Rencontre. Présentation : Didier MELON