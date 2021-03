Le Monde est un Village : Birgit Bornauw et Benjamin Macke sur Auvio

Le Duo Macke-Bornauw -Birgit Bornauw à la cornemuse et Benjamin Macke à l'accordéon diatonique- s'est créé autour d'un répertoire de musiques traditionnelles européennes. Depuis quelques années, ils développent également un projet aux couleurs baroques. Après un premier disque `It's Baroque to my Ears', les voici avec `Curly Music', second opus de cette proposition ambitieuse à la frontière entre musique baroque et musique traditionnelle. Un bel espace de création et un terrain de jeu propice à toutes les expérimentations, dont nous parlent Birgit et Benjamin Présentation : Didier MELON