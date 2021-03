Y'a du Gaume Jazz dans l'Air... et notre feuilleton enregistré à Rossignol en août 2020 se poursuit, alternant moments de rencontres et précieuses minutes de concerts. Ce jeudi, nous retrouvons les voix d'An Pierlé, du groupe Dalva, de Jean-Pierre Bissot et de Guillaume Vierset pour Harvest Group . Présentation : Didier MELON