L'album `Nocturne' réunit autour du chanteur et guitariste d'origine martiniquaise David Walters un fameux trio de musiciens: le violoncelliste français Vincent Segal, le joueur de kora malien Ballake Sissoko et le percussionniste guadeloupéen Roger Raspail. Découverte de cet élégant projet, intimiste et empreint de créolité, imaginé pendant le confinement. Présentation : Didier MELON