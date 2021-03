Le Monde est un Village : Brésil / Ikoqwe sur Auvio

À l'écoute des échos musicaux du pays-continent, Zjakki Willems nous rejoint avec quelques productions brésiliennes récentes, marquées par la pandémie comme `Primeiro Abraço', un projet de duos initié par le producteur Geraldinho Magalhães, mais aussi le jazz très brésilien d'Antonio Neves avec `A Pegada Agora e Essa' et le dernier disque du globetrotter musical DJ Tudo, 'Pancada Motor - Transformação e Cura'. Avec `The Beginning, The Medium, The End and The Infinite', le tandem Ikoqwe composé du producteur lisboète Batida et du rappeur angolais Ikonoklasta nous emmène dans un voyage musical fait de boîtes à rythme, de hip hop et de samples d'archives sonores enregistrées en Angola par l'ethnomusicologue Hugh Tracey pendant les années 50. Présentation : Didier MELON