Le Monde est un Village : Y’a du Gaume Jazz dans l’Air (2/4) sur Auvio

Y’a du Gaume Jazz dans l’Air (2/4) Y’a du Gaume Jazz dans l’Air... et des effluves de concerts dans le Monde est un Village ! Pour la deuxième partie de notre reportage réalisé en août dernier en Gaume, de beaux et vivants moments de concert nous attendent avec les prestations des Violons de Bruxelles et de L’Âme des Poètes. Une captation réalisée par Le Monde est un Village à l’occasion d’une édition particulière proposée par le Gaume Jazz Présentation : Didier MELON