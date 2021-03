La chanteuse et guitariste bretonne et liégeoise Colline Hill nous invite dans son univers sensible et inspiré. Une force délicate se dégage de ses interprétations avec sa guitare mais ce soir nous entrons dans sa discothèque et dans ses envies de partages de musiques. Une fantastique raison de découvrir ce qu’aime Colline et ce qu’elle souhaite nous faire écouter. Présentation : Didier MELON