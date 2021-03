Le Monde est un Village : Michel Mainil et Lisa Rosillo / Warsaw Village Band sur Auvio

Michel Mainil et Lisa Rosillo / Warsaw Village Band Le saxophoniste Michel Mainil et la chanteuse Lisa Rosillo sont à nos micros pour évoquer un album hommage à Victor Jara, poète et chanteur chilien engagé. Réalisé en quintet, ce projet aux accents historiques célèbre la liberté, la solidarité mais aussi la mémoire et les mots, entre poésie et réalisme. Dernier opus de l’incontournable formation polonaise Warsaw Village Band, ‘Waterduction’ fait référence à l’eau et à la séduction qu’elle peut exercer. Les rivières et en particulier la Vistule et la région d'Urzecze ont inspiré cet album habillé de voix harmonieuses et d’instruments acoustiques. Présentation : Didier MELON