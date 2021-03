Les musiciens italiens de Nando Citarella & Tamburi Del Vesuvio sont passionnés par la tradition. Leur nouvel album `Museca' puise dans un vaste répertoire populaire, assorti d'un travail d'adaptation de références musicales populaires (pas seulement napolitaines) liées à des compositions originales et même à des évocations culturelles lointaines (Brésil, Cuba, Afrique) Originaire du Bénin et composé de sept jeunes filles de 10 à 17 ans qui chantent et/ou jouent de divers instruments, le groupe Star Feminine Band a sorti fin 2020 un album joyeux et engagé, `Star Feminine Band', axé sur l'émancipation de la femme. Direction Natintingou donc afin de découvrir cette formation aussi originale que prometteuse. Présentation : Didier MELON