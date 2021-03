Le Monde est un Village : Y'a du Gaume Jazz dans l'Air (1/4) sur Auvio

Un mois d'août, trois jours de festival particuliers en raison de la crise sanitaire, une jauge réduite, une majorité de musiciens belges, le très amical soleil de Gaume... `Y'a du Gaume Jazz dans l'Air' édition 2020 fut néanmoins un moment très heureux que nous vous proposons de découvrir lors de documentaires et de captations de concerts. Nous commençons avec ce jeudi Dalva, Tcha Limberger et Les Violons de Bruxelles, Pierre Vaiana et le trio L'Âme des Poètes, Joachim Caffonnette Trio et l'incontournable cheville ouvrière Jean-Pierre Bissot. Présentation : Didier MELON