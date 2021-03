Le Monde est un Village : Carte Blanche Maarten Decombel sur Auvio

Depuis son plus jeune âge, le guitariste Maarten Decombel est gourmand de musique. On le connaît dans les projets Spilar et Snaarmaarwaar mais également avec Naragonia Quartet et MANdolinMAN. Avec cette dernière formation en particulier, il propose un travail très singulier avec la mandoline. Mais qu'écoute-t-il chez lui, seul ou en famille, et que tient-il à nous dire à travers certaines productions en écoute pour sa Carte Blanche ? Présentation : Didier MELON