Le Monde est un Village : Uman / Al Bilali Soudan sur Auvio

Le musicien bruxellois Uman est de retour avec `Quelle Vie', album réalisé et produit pendant le confinement. Du reggae roots, des textes engagés et en français et un ancrage certain dans l'époque que nous traversons et les questions qu'elle pose, ainsi que sur l'existence même de son auteur. On en écoute quelques extraits en sa compagnie. L'album `Tombouctou' du groupe malien Al Bilali Soudan livre une musique moderne jouée sur des instruments anciens comme le tehardent (ngoni) et la calebasse. Le répertoire principalement traditionnel est adapté et improvisé à une vitesse fulgurante. Les textes en tamasheq, songhaï, français et anglais témoignent d'un message de soutien à ceux qui ont fui la guerre. Présentation : Didier MELON