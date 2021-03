Le Monde est un Village : L'Alba / Holddalanap sur Auvio

La formation corse L'Alba se plait à dire que la tradition musicale corse n'est pas figée, mais en mouvement. Avec l'album `À Principiu', leur musique prend une orientation plus méditerranéenne. Tout en conservant l'héritage des voix polyphoniques, le groupe intègre désormais de nouvelles sonorités empruntées aux cultures du nord de l'Afrique, d'Italie, de Grèce ou du Portugal Le groupe HolddalaNap est composé de musiciens hongrois et roms expérimentés. Après leur premier album, sorti sous un renommé label de Hongrie, nous découvrons leur second et très intéressant opus `Dancing With The Universe' Présentation : Didier MELON