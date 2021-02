Le Monde est un Village : Stella Chiweshe / Taarab Vibes from Mombasa and Tanga sur Auvio

Stella Chiweshe / Taarab Vibes from Mombasa and Tanga Surnommée la reine de la Mbira, Stella Chiweshe est une icône de la musique du Zimbabwe et de la musique africaine. Les lamelles de son piano à pouce sont comme 23 voix uniques qui l’accompagnent partout. 33 ans après son premier enregistrement, Piranha Records réédite Ambuya : ses débuts internationaux, agrémentés de titres enregistrés pour un show de John Peel en 1988 Populaire en Tanzanie et au Kenya, le Taarab tire ses influences des traditions musicales des Grands Lacs africains, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Dans les années 70, les villes de Mombassa et de Tanga ont été des centres incontournables du développement de ce style musical. Immersion avec ‘Taarab Vibes from Mombasa & Tanga’ issu de la collection Zanzibara. Présentation : Didier MELON