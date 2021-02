Le Monde est un Village : Toine Thys sur Auvio

Toine Thys Né de la rencontre du souffleur bruxellois Toine Thys avec le musicien égyptien Ihab Radwan, le projet Overseas se décline en différentes formules, avec le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento, la violoncelliste luxembourgeoise Annemie Osborne, et fréquemment le pianiste néerlandais Harmen Fraanje. A la croisée de la musique arabe et des modes hijazz, du jazz et de l’improvisation tonale, de la musique classique et des rythmes de la musique brésilienne, leur album ‘Tamam Morning’ sortira au printemps. Nous en découvrons quelques extraits en compagnie de notre invité Toine Thys Présentation : Didier MELON