Le Monde est un Village : Jean-Jacques Milteau / Burgos Buschini Duo sur Auvio

Jean-Jacques Milteau est l'un des papes de l'harmonica en Europe et pour 'Lost Highway', son dernier enregistrement, il a jeté son dévolu sur les musiques américaines en faisant notamment appel au guitariste chanteur Carlton Moody. Nous nous promènerons parmi les 10 plages de ce nouvel opus. Une autre production, argentine cette fois, nous occupera avec les sonorités de guitare classique d'Horacio Burgos et de basse acoustique de Carlos Buschini. Leur album `Tierra que Arde' est leur deuxième collaboration très mélodique. Les deux hommes se sont rencontrés dans la ville de Cordoba et nourrissent de nombreux projets. Présentation : Didier MELON