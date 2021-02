Le Monde est un Village : Concert Duo Hasa-Mazzotta sur Auvio

Enregistré au Festival d’Art de Huy, le concert que nous vous proposons d’écouter réunit la voix de l’Italienne Maria Mazzotta et le violoncelle de l’Albanais Redi Hasa. Émotion et sensibilité à fleur de peau, mais aussi humour et complicité pour cette rencontre entre la tradition vocale et musicale du sud de l’Italie et les sonorités mystiques des Balkans. Un moment sensible et lumineux ! Présentation : Didier MELON