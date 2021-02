La proximité du Nouvel An Chinois nous donne l'envie de nous pencher sur des productions asiatiques comprenant des artistes d'Extrême-Orient et des artistes occidentaux happés par l'Asie. Nous nous attarderons notamment sur le disque Island du musicien coréen Denis Sungho qui comprend des compositions et quelques reprises de Satie ou de Sakamoto. Présentation : Didier MELON