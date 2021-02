Le Monde est un Village : Carte Blanche Gergely Madaras sur Auvio

Le jeune chef d'orchestre et directeur musical de l'Orchestre Philarmonique Royal de Liège Gergely Madaras est né à Budapest. Musicien virtuose et polyglotte, il a déjà dirigé 65 orchestres dans une vingtaine de pays. Sa Carte Blanche est à son image, voyageuse et pleine de curiosité et d'intérêt pour les cultures et les peuples. Entrons dans son emploi du temps et dans sa discothèque mobile Présentation : Didier MELON