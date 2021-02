Le Monde est un Village : Mukdad Rothenberg Lankow / Marjo Smolander sur Auvio

Sur In The Wake Of Memories, oud, clarinette et percussions se mettent au service de ces trois musiciens basés aux Etats-Unis. Leur parcours est loin d'être anodin : Wassim Mukdad a dû quitter sa patrie, la Syrie. Volker Lankow a eu une carrière d'infirmier dans des zones de conflits. David Rothenberg voue un intérêt à la nature et aux sons qu'elle nous offre. Les voici réunis avec la ferme intention de nous faire réfléchir sur la résilience, l'empathie ou l'amour. Marjo Smolander est finlandaise et joue divinement du kantele, instrument à cordes, ambassadeur national de ce pays nordique. Elle a développé de multiples sonorités avec des musiciens sénégalais et maliens et leurs kora, bongo, tama et sabar. Cosmologie est le fruit de ses nombreux voyages en terres africaines, véritables révélations pour la musicienne. Présentation : Didier MELON