Avec une énergie festive et contagieuse, les neuf musiciens d'Anavantou avaient enflammé la scène lors d'un LIVE à la Ferme de Wasseiges. Née de la rencontre de musiciens belges et brésiliens, la formation propose un répertoire original et contemporain où la folie exubérante du forró rencontre l'esprit surréaliste belge. Un excellent souvenir et de bonnes ondes dont on a bien besoin ! Présentation : Didier MELON