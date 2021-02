Le Monde est un Village : Carte Blanche Philippe Quevauviller sur Auvio

Philippe Quevauviller a quitté la France et s'est installé en Belgique pour des raisons professionnelles. Dans ses bagages, il y avait une part de Brésil, une part de Bossa, une part de Pierre Barouh et sans aucun doute une volonté conséquente de lier le tout et de se mettre au service d'une joyeuse diffusion avec des enregistrements de disques et la production de concerts. Ce mercredi, Le Monde est un Village entre dans la discothèque de ce serviteur des musiques et chansons brésiliennes Présentation : Didier MELON