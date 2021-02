Le Monde est un Village : Jean-Marie Machado / Naïssam Jalal and Rhythms Of Resistance sur Auvio

Le disque Majakka marque le retour du pianiste français subtilement accompagné de comparses aux noms évocateurs : Keyvan Chemirani, Jean-Charles Richard et Vincent Segal. Jean-Marie Machado nous sert ici le fruit d'une belle connexion humaine et d'un beau parcours basé sur des compositions du pianiste. Il s'en dégage un voyage aux jolies couleurs. Avec Un Autre Monde, la flûtiste syrienne installée en France Naïssam Jalal nous sert deux nouveaux disques, l'un en studio et l'autre en concert. Son jeu est singulier et lui permettra, sans aucun doute, de se rapprocher encore davantage d'un public aimant effectuer de beaux parcours aériens. Présentation : Didier MELON