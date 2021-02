Le Monde est un Village : Pierre Vaiana / Lalala Napoli sur Auvio

Le saxophoniste Pierre Vaiana nous rejoint avec un nouvel album qui sent bon la Sicile, son pays d'origine : Amuri & Spiranza. Ces derniers temps, avant la crise Covid, le saxophoniste soprano a passé beaucoup de temps auprès des racines familiales. Pierre est certes né à Waterschei dans le Limbourg mais les influences culturelles de ses parents et de l'Île sont prégnantes... Derrière le nom Lalala Napoli se trouve François Castiellio, renommé musicien et chanteur de la défunte formation Bratsch. Vous pensiez sérieusement que le protagoniste allait couler des jours oisifs ? Pas du tout, il est de retour avec Cavaluccio et le résultat est au rendez-vous en formation sextet. Présentation : Didier MELON