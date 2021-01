C'est le duo Valla-Scurati qui est derrière la création de ce quartet italien Bellanova. Les deux hommes, hautement appréciés pour leur jeu de pifero (flûte) et d'accordéon, ont embauché un violoniste et un violoncelliste pour ce projet qui dégage décidemment de belles allures et propose de très jolies recréations de traditionnels. Le très voyageur producteur français DJ Click a enregistré les musiciens chiliens du Colelo Identidad Mapuche avec l'intention de mettre en lumière la culture méconnue des Mapuches. Fusionnant des instruments traditionnels avec ses synthés et machines, il propose une vision moderne et électronique d'une musique ancestrale. Présentation : Didier MELON